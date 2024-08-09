9 Ağustos 2024: Günün Âyet ve Hadisi
Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün 'Sözü' 'Günün Fotoğrafı' ve 'Kıssadan Hisse'yi istifadelerinize (9 Ağustos 2024) sunuyoruz...
VAHYİN DİLİNDEN
ثُمَّ قٖيلَ لِلَّذٖينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِۚ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ
Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla
"Sonra o kötülük edenlere şöyle denilir: 'Tadın bitmeyen azabı! Vaktiyle yaptıklarınızdan başka şeyler sebebiyle mi cezalandırılıyorsunuz?'"
(Yûnus Suresi - 52) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri başkanlığı
TEFSİRİ:
Âyette, onlar için söz konusu azabın sürekliliği ve bunun kendi olumsuz tutum ve davranışlarının bir sonucu olduğu bildirilmekte.
Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri
ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"İçinde (ezberinde) Allah´ın kitabından hiçbir şey bulunmayan kimse, harap bir ev gibidir."
Kaynak: Tirmizî, Fedailü'l-Kur'ân 18
GÜNÜN SÖZÜ:
GÜNÜN FOTOĞRAFI:
KISSADAN HİSSE:
BİR ŞEYE AŞIRI DÜŞKÜN OLMAK
Nâfile ibâdetlerden daha kıymetlisi, nefeslerimizi alıp verirken daima Rabbimizi düşünmek ve her hususta edebe riayet etmektir.
Bu hususa ne kadar dikkat edilse o kadar tekâmül edilir.
Sonra her hangi bir şeye aşırı düşkünlük, o da maneviyat yolunu engeller.
Meselâ beşeriyet icabı yavrumuza vasat dereceden ziyade kalbimizi kaptırmayacağız. Merhametle bakacağız... (Hâce Musa Topbaş Hz.)
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