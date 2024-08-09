9 Ağustos 2024: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







ثُمَّ قٖيلَ لِلَّذٖينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِۚ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

"Sonra o kötülük edenlere şöyle denilir: 'Tadın bitmeyen azabı! Vaktiyle yaptıklarınızdan başka şeyler sebebiyle mi cezalandırılıyorsunuz?'"



(Yûnus Suresi - 52) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri başkanlığı



TEFSİRİ:



Âyette, onlar için söz konusu azabın sürekliliği ve bunun kendi olumsuz tutum ve davranışlarının bir sonucu olduğu bildirilmekte.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri



ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



"İçinde (ezberinde) Allah´ın kitabından hiçbir şey bulunmayan kimse, harap bir ev gibidir."



Kaynak: Tirmizî, Fedailü'l-Kur'ân 18



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KISSADAN HİSSE:



BİR ŞEYE AŞIRI DÜŞKÜN OLMAK



Nâfile ibâdetlerden daha kıymetlisi, nefeslerimizi alıp verirken daima Rabbimizi düşünmek ve her hususta edebe riayet etmektir.



Bu hususa ne kadar dikkat edilse o kadar tekâmül edilir.



Sonra her hangi bir şeye aşırı düşkünlük, o da maneviyat yolunu engeller.



Meselâ beşeriyet icabı yavrumuza vasat dereceden ziyade kalbimizi kaptırmayacağız. Merhametle bakacağız... (Hâce Musa Topbaş Hz.)







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