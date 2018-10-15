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8'inci kattan düşen 3 yaşındaki Hiranur kurtarılamadı

Şanlıurfa'da, 8'inci kattaki evlerinin penceresinden aşağı bakarken, dengesini kaybederek düşen 3 yaşındaki Hiranur Çiftçi yaşamını yitirdi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 11:17
8'inci kattan düşen 3 yaşındaki Hiranur kurtarılamadı

Olay, dün akşam, Şenevler Mahallesi'nde meydana geldi. 8'inci kattaki evlerinin penceresinden aşağı bakan Hiranur, bir anda dengesini kaybedince düştü. Küçük kızın zemine düştüğünü gören komşular, anne- babasına haber verdi. Feryat ederek, aşağı inen çift, kızlarının yerde hareketsiz yattığını gördü.

İhbarla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından Hiranur'u ağır yaralı olarak ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Hiranur, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hiranur Çiftçi'nin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 11:17
  1. Şanlıurfa
  2. Hiranur Çiftçi
  3. 8'inci kattan düştü
  4. 3 yaşındaki çocuk öldü

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