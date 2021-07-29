890 milyon yıl öncesine ait hayvan fosili bulundu

CBC'in haberine göre, Kanada'nın Ontario eyaletindeki Laurentian Üniversitesi Paleontoloji ve Jeoloji Profesörü Elizabeth Turner, ülkenin kuzeybatısında yüz milyonlarca yıl önce yaşamış süngerlere ait olduğu düşünülen kalıntılar keşfetti.

Turner, gün yüzüne çıkarılan fosillerin sünger iskeletleri olduğunu ve hayvan yaşamını 890 milyon yıl öncesine götürebileceğini ifade etti.

Göttingen Üniversitesi Jeobiyoloji Profesörü Joachim Reitner de söz konusu bulgulara dair, "Bu (sünger) iskelet çok karakteristik ve bilinen karşılaştırılabilir benzeri yok" dedi.

Reitner, Turner'ın araştırmasına ilişkin makalesindeki bulguların, hayvan soyağacında da kilometre taşı olduğunu ve türün kökeninin tahmin edilenden çok daha öncesine kadar gittiğini kanıtladığını belirtti.

Süngerler, yeryüzündeki en eski hayvan türü olarak kabul edilirken bilimsel veriler bu türe ait en eski bulguların 535 milyon yıl öncesine kadar gittiğine işaret ediyordu.

Araştırmaya konu olan fosillerin ise bilinen sünger tarihini yaklaşık 350 milyon yıl öncesine kadar götürebileceği kaydediliyor.

Rusya'nın kuzeybatısındaki Beyazdeniz kıyılarında bulunan Dickinsonia fosili, bilinen hayvan yaşamını 558 milyon yıllık öncesine kadar götürmüştü.

Araştırmanın sonuçları, Nature dergisinde yayımlandı.