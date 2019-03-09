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89 yaşındaki kadın yangında hayatını kaybetti

Ordu'da bir evde çıkan yangın sonucu ev sahibi 89 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

09 Mart 2019 Cumartesi 13:31
89 yaşındaki kadın yangında hayatını kaybetti

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu bir kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çukuralan Mahallesi'nde Hanım Biçer'e (89) ait evde yangın çıktı.

İhbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından evde yapılan aramada, Biçer'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Soruşturma sürüyor

Biçer'in cenazesi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre sobadan kaynaklandığı sanılan yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 13:31
  1. yangın
  2. Çukuralan Mahallesi
  3. İtfaiye ekipleri
  4. Ordu Devlet Hastanesi

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