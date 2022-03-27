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Siyaset 88'lik Cindoruk'tan evlere şenlik CHP açıklaması
Siyaset

88'lik Cindoruk'tan evlere şenlik CHP açıklaması

88 yaşındaki Demokrat Partili Hüsamettin Cindoruk, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayarak "Bugün CHP benim de partimdir var mı diyeceğiniz." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-27 12:13:00 -
88'lik Cindoruk'tan evlere şenlik CHP açıklaması

88 yaşındaki Demokrat Partili Hüsamettin Cindoruk, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayarak "Bugün CHP benim de partimdir var mı diyeceğiniz." dedi.

 

Merkez sağ siyasetin eski isimlerinden, bir dönem TBMM Başkanlığı da yapan Demokrat Partili Hüsamettin Cindoruk, illegal Basın Konseyi’nin 35. yıl dönümü kutlamasında konuştu.

“Onur Ödülü” alan Cindoruk  Basın Konseyinin kendisine bir onur bağışladığını belirterek teşekkürlerini sundu.

Konuşmasında "şıracının şahitliğine" soyunup CHP’nin ve genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gayretlerini takdir ettiğini söyleyen Cindoruk, "Bugün CHP benim de partimdir var mı diyeceğiniz. Cumhuriyet Halk Partisi benim fikirlerimi savunuyorsa, benim düşüncelerimi savunuyorsa, benim hayal kırıklıklarımı gidermek istiyorsa, Türkiye Cumhuriyeti’ni tekrar teşhis etmek istiyorsa o benim partimdir artık mesele budur” dedi. 

 

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Yorumlar

maho

suratsıs nursuz uğursuz

Sivaslı

cintonik kafayı yemiş idare edin yaşlılık işte ne yapsın ne dediğini bilmiyor garibim
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