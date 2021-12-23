  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel 88 yaşındaki kadının parmağındaki yüzüğü gasbeden zanlı hakkında karar!
Aktüel

88 yaşındaki kadının parmağındaki yüzüğü gasbeden zanlı hakkında karar!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 88 yaşındaki kadının parmağındaki altın yüzüğü gasbeden zanlı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 17:14:00 -
88 yaşındaki kadının parmağındaki yüzüğü gasbeden zanlı hakkında karar!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 88 yaşındaki kadının parmağındaki altın yüzüğü gasbeden zanlı tutuklandı, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Atatürk Caddesi'nde yürüyen 88 yaşındaki S.D'nin yanına gelen E.C. kendisini kadının akrabası olarak tanıtarak bir süre yanında yürüdü.

Daha sonra S.D'nin parmağındaki altın yüzüğü zorla alarak kaçan E.C. polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay