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'88 yaşında karım var' dedi ama mahkeme kararını verdi

Kastamonu'da 16 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan 78 yaşındaki Hasan K. mahkeme tarafından 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

02 Ekim 2018 Salı 15:54
'88 yaşında karım var' dedi ama mahkeme kararını verdi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde geçen yıl erkek çocuğunu motosiklete bindirerek gezdirme bahanesiyle cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan Hasan K. hakkında, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi son kararı verdi.

'Çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık Hasan K. savunmasında, kendisine iftira atıldığını öne sürerek, "Ben böyle bir suç işlemedim. Ben bir suç yapmadım. 78 yaşındayım. Mağdurum, komploya geldim. 88 yaşında gözleri görmeyen bir eşim var. Kimsemiz yok. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

Sanık ve mağdur avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, Hasan K.'yi 'cinsel istismar' suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırarak Kastamonu Cezaevi'ndeki tutukluluğunun da devamına karar verdi.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 15:54
  1. Kastamonu
  2. Tosya
  3. Cinsel istismar
  4. hapis cezası

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