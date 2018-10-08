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88 senelik kulübe ilk kadın başkan

Eskişehir Demirspor kulübünde başkanlığa seçilen Cemoğlu, kulübün ilk kadın başkanı oldu.

08 Ekim 2018 Pazartesi 11:49
88 senelik kulübe ilk kadın başkan

Eskişehir'de 1930 yılında kurulan, çeşitli spor branşlarında dünya olimpiyat ve Türkiye şampiyonlukları bulunan Eskişehir Demirspor Kulübünün ilk kadın başkanı Gönül Cemoğlu, sağlıklı, yetenekli, başarılı nesil yetiştirmek için çalışıyor.

Evli ve iki çocuk sahibi 60 yaşındaki Gönül Cemoğlu, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ'de (TÜLOMSAŞ) İthalat Müdürü olarak görev yapıyor.

Spora da ilgisi bulanan Cemoğlu, TÜLOMSAŞ'ın kulübü Demirspor'da yönetim kurulu üyeliği ve genel sekreterlik görevlerinin ardından 13 Mayıs'ta başkanlığa seçildi.

Cemoğlu, anne şefkatiyle yaklaştığı sporcuları antrenmanlarda ve maçlarda yalnız bırakmıyor. 

- "Sporculara bir anne şefkatiyle yaklaşıyorum"

Cemoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Demirspor Kulübünün uzun yıllardır birçok kademesinde görevde bulunduğunu belirterek, 13 Mayıs'tan beri de Eskişehir ekibinin ilk kadın başkanı olarak görevini sürdürdüğünü kaydetti.

Görevini çok sevdiğini ifade eden Cemoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biriyiz. 88 yıllık geçmişimiz var. Güreş, eskrim, bisiklet, boks, atletizm, basketbol, futbol gibi branşlarda önemli başarılara imza atmış bir kulübüz. Güreş branşında Ahmet Bilek, Nasuh Akar ve Ali Özdemir gibi dünya ve Olimpiyat şampiyonları yetiştirdik. Futbolda 1940 yılında Ankara 19 Mayıs Stadı'nda Fenerbahçe'yi yenerek Türkiye şampiyonu olan bir takımız. 88 yıldır süregelen başarılarımızın simgesi olan kupalar, şiltler, madalyalar bugün her kulübün imrenerek bakacağı müzemizde sergileniyor. Böylesine iyi mazisi bulunan bir kulüpte başkan olmak gurur verici."

Cemoğlu, kulübün şu anda tekvando, boks, eskrim ve futbol branşlarında varlığını sürdürdüğünü dile getirdi.

Türkiye, Eskişehir ve insanlık için iyi ve sağlıklı nesil yetiştirmeyi amaçladıklarına değinen Cemoğlu, şunları söyledi:

"Fair-play bizim için çok önemli. Sporculara bir anne şefkatiyle, daha sevecen, kucaklayarak yaklaşıyorum. Çocuklarla iyi bir diyaloğumuz var. Daha sağlıklı nesiller yetiştirmek için sürekli sporcuların yanındayım. Antrenmanlarına, maçlarına gidiyorum. Büyük bir kulübün başkanı olmak kolay değil. Daha sağlıklı, yetenekli, başarılı nesil yetiştirmeye çalışıyoruz. Zaman zaman hemcinslerimi de maçlara götürüyorum. Onlara aktif sporun içinde bulunmaları için tavsiyeler veriyorum." 

Cemoğlu, kulübün onursal başkanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürü Hayri Avcı'ya da verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 11:49
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