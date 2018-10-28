861 sporcunun mücadele ettiği turnuva sona erdi

Alanya Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilen turnuvanın son gününde 10, 12 ve 14 yaş kategorilerinde sporcular mücadele etti.

21 ilden kız ve erkek toplam 861 sporcunun katıldığı turnuvada, 10 yaş altı kızlar epede Eda Ustabay, kılıçta İrem Melek Bayrak, 14 yaş altı epede Aleyna Kılbaş, kılıçta Begüm Alkaya, 12 yaş altı erkekler epede Doruk Erolçevik, kılıçta Arda Tanerler birinci oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonu Genel Sekreteri Yılmaz Portakal, Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıl dönümü vesilesiyle düzenledikleri Cumhuriyet Açık Eskrim Turnuvası'na katılımın çok yüksek olduğunu söyledi.

Portakal, "Alanya'da bu özel turnuvanın gerçekleştirilmesine katkı sağlayan tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Açık Eskrim Turnuvası, adına yakışır bir turnuva oldu." ifadelerini kullandı.