  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

200 bin Euro rüşvet skandalı iddiası! Manavgat’ta pişti CHP genel merkezine düştü

Bu da oldu: 'Allah size telif attı'! Allah ismiyle hesap açıp ezan sesinden telif istemeye başladı

Ruşen Çakır, başına 8 milyon TL ödül konan FETÖ'cü ismi konuk etti!

Muhalefet LGBT’ye kalkan oldu! Cezasızlık algısı sona erecek

Kanada’da yaşayan Siyonist Filistin bayrağına saldırdı Kanadalı’lar ona bir unutulmaz bir hayat dersi verdi

Ekosistem tıkır tıkır işliyor! İştirakler kirli ağdan kurtulamadı

Aşırı zeki LGS birincilerine bakın! Türkiye'nin en köklü liselerinden birinde 'kız mevzusu ve işkence' rezaleti!

Terörün ekonomiye zararı 2 trilyon dolar

Türkiye yeni güne faciayla uyandı! Yolcu otobüsü tıra çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Şapka, tekke ve zaviyeler.. Kadınlara seçilme hakkı..
Gündem 86 yaşındaki Rüstem dede 50 yıldır sadece çay ve gofretle yaşıyor
Gündem

86 yaşındaki Rüstem dede 50 yıldır sadece çay ve gofretle yaşıyor

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
86 yaşındaki Rüstem dede 50 yıldır sadece çay ve gofretle yaşıyor

Muş’un Kırköy beldesinde yaşayan 86 yaşındaki Rüstem Balık, yaklaşık yarım asırdır yalnızca çay ve gofret tüketerek hayatına devam ediyor.

Dört yıl önce eşini kaybeden Balık, kendi el emeğiyle yaptığı evde tek başına hayatına devam ediyor. Yaklaşık yarım asır önce geçirdiği mide rahatsızlığının ardından yemek yiyemeyen Rüstem dede, bu süreçten sonra yalnızca çay ve gofret tüketmeye başladı. Günde iki gofret yiyerek yaşamını sürdüren Balık, günün büyük bölümünü evinde geçiriyor. Yıllardır aynı beslenme düzeniyle sağlığını koruyan Rüstem dede, durumu duyanların ise hayretler içinde kalıyor. Köy sakinleri tarafından sık sık ziyaret edilen Rüstem dede, azmi ve yaşam mücadelesiyle dikkat çekiyor.

Mide rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 50 yıldır yemek yiyemediğini söyleyen Balık, yiyebildiği tek şeyin çay ve gofret olduğunu belirterek, " Askerden geldikten sonra mide rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 50 yıldır yemek yiyemiyorum. Yiyebildiğim tek şey çay ve gofret. Bu evde tek başıma kalıyorum, yanımda kimse yok. Geceleri de sobanın başında oturup çay içiyorum" dedi.

Rüstem dedenin öz yeğeni Hüseyin Dinçer, dayısının yaklaşık 50 yıldır çay ve gofret dışında hiçbir şey tüketmediğini söyleyerek, "50 senedir ekmek bile yememiştir. Onun bu şekilde yaşaması bambaşka bir durum. Şimdi yokuşa vursa dağa çıkar; hiçbir şey yemediği hâlde hâlâ yürüyüp tırmanabiliyor. Bu takate, bu kuvvete bakınca insanlar gerçekten hayret ediyor" dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23