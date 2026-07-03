86 yaşındaki alzaymır hastası kadın 5. kattan düşerek hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Kütahya’da alzaymır hastası 86 yaşındaki Remziye Erbeyit, yaşadığı apartmanın 5’inci katındaki evinin penceresinden zemine düşerek hayatını kaybetti.
Zafertepe Mahallesi Kuşcuzade Galip Efendi Sokak’ta bulunan apartmanın 5’inci katında yaşayan alzaymır hastası Remziye Erbeyit (86) henüz bilinmeyen bir nedenle zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Erbeyit’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Remziye Erbeyit’in cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından morga kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.