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Gündem 86 milyon vatandaşımız için 86 milyon dua edildi
Gündem

86 milyon vatandaşımız için 86 milyon dua edildi

Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, CHP'nin şapka inkılabıyla yaptığı zulümleri konu alan bir değerlendirmede bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 19:35:00 -
86 milyon vatandaşımız için 86 milyon dua edildi

Yeni Akit Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, Yeni Akit You Tube kanalına gündemi değerlendirdi.

Türkiye genelinde yaşayan kuraklığın ardından gelen yağmur ve kar yağışlarıyla ilgili önemli ifadeler kullanan Uğurlu, "86 milyon vatandaşımız için 86 milyon dua edildi" dedi.

İşte duayen gazeteci Fatih Uğurlu'nun o açıklamaları:

 

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