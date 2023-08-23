86 bin kişi Alişan'ı coşkuyla izledi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 11 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin Erzurum’daki durağında sahne alan Alişan Erzurumlulara unutulmaz bir konser verdi.

Palandöken Kültür Yolu Festivali’nin dördüncü akşamında Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı’nda sanatçı Alişan, Erzurumlular ile buluştu. 86 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen konser Alişan’ın sevilen şarkılarıyla başlayıp Erzurum’un yöresel şarkılarıyla son bulurken, Erzurum halkının Alişan’a olan sevgisi gözlerden kaçmadı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Erzurum’da düzenlenen Palandöken Kültür Yolu Festivali 27 Ağustos Pazar günü sona erecek.