850 siteyi erişime kapatan Türk hackerlar, 15 Temmuz anısına Rumların haber ajanslarını vurdu!
Türk hacker grubu Turkz, ABD, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a ait önemli sitelerin de bulunduğu 850 siteyi 15 Temmuz anısına erişime kapattığını duyurdu.16 Temmuz 2019 Salı 01:36
yeniakit.com.tr
Türk hackerlar 15 Temmuz şehitlerinin anısına Türkiye'ye tehditler savuran Yunanistan, ABD ve Güney Kıbrıs sitelerini vurdu.
İki günde 850 siteyi erişime kapatan Turkz Hacker Grubu, Güney Kıbrıs Rum Kesimi Haber Ajansı sitesi, Yunanistan Başbakanlık ve devlet siteleri, Güney Kıbrıs Rum Kesimi bakanlık sitesi ve Yunan Haber Ajansı sitesini erişime kapattı.
Turkz Hacker Grubu siber operasyon yaptığı siteleri sosyal medyadan duyurdu.
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