850 metre geçildi! Sınırlarını ihlal eden İHA'yı düşürdüler
Pakistan ordusu, iki ülke sınırındaki Kontrol Hattı’nı (LoC) ihlal ederek Pakistan tarafındaki bölgeye giren Hindistan’a ait insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı.
Pakistan ordusu, iki ülke sınırındaki Kontrol Hattı’nı (LoC) ihlal ederek Pakistan tarafındaki bölgeye giren Hindistan’a ait insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü bildirdi.
Ordu Sözcüsü Tümgeneral Babar İftikhar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Hint İHA'sının Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafını 850 metre ihlal ettiğini belirtti.