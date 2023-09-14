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Ekonomi 85 yıllık şirket iflas etti! Kötü haber işçilere iletildi
Ekonomi

85 yıllık şirket iflas etti! Kötü haber işçilere iletildi

Yeniakit Publisher
2023-09-14 15:17:00 -
85 yıllık şirket iflas etti! Kötü haber işçilere iletildi

Dünyaca ünlü oyuncak devi Haba'nın iflas ettiği açıklandı. 85 yıllık şirketten 600 kişinin işini kaybedeceği ifade ediliyor.

Artı49'un haberine göre, ağırlıklı olarak anaokulları ve okullar için ahşap oyuncaklar, moda ve mobilya üreten Haba Şirketi, Temmuz ayında işten çıkarmalar yapacağını duyurmuştu.

Bunu Ağustos ayında Jako-o markasının 2024 yılı başında üretiminin durdurulacağı haberi izlemişti. Şimdi ise 1800 çalışanın yaklaşık üçte birinin işini kaybedebileceğinden korkuluyor.

Haba halen bağımsızlığını koruyor, iflas başvurusuna rağmen yönetim şirket üzerindeki kontrolünü sürdürüyor. Rapora göre, geçmişte 85 yıllık şirketi krize sürükleyen hatalar yapıldı.

Buna ek olarak, malzeme maliyetleri hızla artmış, tedarik zincirleri sorunlara yol açmış ve şirketin kendi bilgi işlem sistemi de zarar görmüştü. Bu durum online siparişlerde sorunlara, kızgın müşterilere ve satışlarda büyük bir düşüşe yol açtı.

Haba Şirketi Bad Rodach'lı (Coburg bölgesi) geleneksel şirket iflas başvurusunda bulundu.
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