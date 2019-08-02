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85 bin kişi ÇSM’de sanatla buluştu

Çankaya Belediyesinin neredeyse çeyrek asırdır Ankaralıyı kültür ve sanatla buluşturduğu Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM), 2019 sanat sezonunda 85 bin ziyaretçi ile rekor kırdı.

02 Ağustos 2019 Cuma 11:50
85 bin kişi ÇSM’de sanatla buluştu

Çankaya Belediyesinin neredeyse çeyrek asırdır Ankaralıyı kültür ve sanatla buluşturduğu Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM), 2019 sanat sezonunda 85 bin ziyaretçi ile rekor kırdı.


Çankaya Belediyesinin neredeyse çeyrek asırdır Ankaralıyı kültür ve sanatla buluşturduğu Çağdaş Sanatlar Merkezi, 2019 sanat sezonunda 85 bin ziyaretçi ile rekor kırdı. 104 farklı etkinlik ile kültürün ve sanatın adresi olan merkez yeni dönemde de farkını ortaya koyacak.


Çankaya Belediyesinin Başkentin en işlek caddesinde bulunan kültür merkezlerinden sadece biri olan Çağdaş Sanatlar Merkezi 2019 yılında, 37 etkinlik, 6 festival, 28 sergi, 8 tiyatro oyunu ve 26 konsere ev sahipliği yaptı.


7 katlı olarak inşa edilen ve 4 katı sanat etkinliklerine tahsis edilen merkez, teknik donanımıyla konserler ve konferanslar için tercih edilen çok amaçlı bir salona sahip. 216 kişilik salonun yanı sıra binada 5 adet de sanat galerisi bulunuyor.


Çağdaş Sanatlar Merkezi, şu ana kadar bünyesinde Türk ve dünya müziğinin önemli isimlerini konuk etmiş, oda müziği konserleri, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği konserlerinin yanı sıra konferanslar, sempozyumlar, film ve tiyatro festivalleri, paneller gibi çok yönlü etkinliklere de ev sahipliği yaptı. Üst düzey ses ve aydınlatma sistemlerine sahip Çağdaş Sanatlar Merkezi, her geçen gün artan nicelik ve nitelikle tiyatro, sinema, resim, müzik, fotoğraf alanının önemli isimlerinin yanı sıra bir dizi sosyal kültürel etkinlikle de sanatın zenginleştirici, estetik ve büyülü dünyasını sanatseverlerle buluşturmak adına faaliyetlerine devam ediyor.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 11:50
  1. sanat
  2. kültür
  3. konser

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