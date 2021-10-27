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Kadın - Aile 84 mineralli Himalaya tuzu şifa saçıyor
Kadın - Aile

84 mineralli Himalaya tuzu şifa saçıyor

Himalaya tuzu, ihtiva ettiği 84 mineralle tam bir şifa deposu.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 09:39:00 - 2021-10-27 09:41:02
84 mineralli Himalaya tuzu şifa saçıyor

Himalaya tuzu, ihtiva ettiği 84 mineralle tam bir şifa deposu. Birçok rahatsızlığa iyi geldiği bilinen Himalaya tuzu, vücudun mineral ihtiyacını karşılayarak kişiyi sağlıklı tutuyor. Bursa’nın tarihî pazarı Tuz Pazarı'nda değirmende öğütülen kaya hâlindeki Himalaya tuzları da büyük rağbet görüyor.

Vatandaşlar, öğütülmüş Himalaya tuzlarını satın alıp yemeklerde, salatalarda, zeytin yapımında ve turşu kurarken kullanıyor. Bazı vatandaşlar ise suda eritip, korona ve boğaz enfeksiyonlarından korunmak için gargara yaparak, bu rahatsızlıklardan korunacaklarına inanıyor. Pakistan’ın Pencap bölgesinden geliyor.

Himalaya tuzunun faydaları; bu tuz kemik erimesini önlüyor, yüksek tansiyonu düşürüyor ve vücudun pH dengesini koruyor. Metabolizmayı hızlandırmasının yanı sıra şeker hastalığına da çok faydalı. Bir insanın günlük 90 adet minerale ihtiyacı var. Bu tuz, demir, çinko, fosfor, magnezyum ve bakır gibi vücudun ihtiyacı olan bütün mineralleri içeriyor. Artık zeytin yapan da turşu yapan da bu tuzu kullanıyor.

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