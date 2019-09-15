83 yaşındaki ana HDP il binası önünde Diyarbakır’da HDP il binası önünde devam eden protestolara 83 yaşındaki Hurinaz Ana da katıldı.

HDP'nin Diyarbakır'daki il binası önünde devam eden protestolara katılım günden güne artmaya başladı. 83 yaşındaki Hurinaz Ana da eyleme katıldı. Çocukları kandırılarak kaçırılan ailelerin, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye tepkisi büyük. Evlatlarının kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan acılı aileler, günlerdir eylemde. Eyleme katılan ailelerin sayısı günden güne artarken, bina önüne gelen son isim Hurinaz Ana oldu. 83 yaşındaki Hurinaz Ana, yıllardır göremediği oğluna kavuşabilmek için Bitlis'ten Diyarbakır'a geldi. Terör örgütü PKK'nın çocukları bırakması gerektiğini söyleyen Hurinaz Ana'nın acısı, gözlerinden okunuyor... Diyarbakır'da oturma eylemi yapan aileler, çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları ve tehdit edildikleri gerekçesiyle HDP İl Başkanlığı hakkında suç duyurusunda bulundu.

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