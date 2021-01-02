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Medya 83 milyonun gözünün içine baka baka yalanda diretiyorlar! Sarılar'dan bir Olay Tv açıklaması daha
Medya

83 milyonun gözünün içine baka baka yalanda diretiyorlar! Sarılar'dan bir Olay Tv açıklaması daha

Ortaya attığı yalanla büyük bir karalama kampanyasının fitilini ateşleyen eski Olay Tv Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, Cavit Çağlar tarafından yapılan yalanlama açıklamasından sonra da aynı yalandan vazgeçmedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 22:08:00 -
83 milyonun gözünün içine baka baka yalanda diretiyorlar! Sarılar'dan bir Olay Tv açıklaması daha

Olay Tv'nin son ana haber bülteninde Nevşin Mengü'ye konuk olan televizyonun eski Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, Cavit Çağlar'ın, 'Bana iktidardan büyük baskı var. Çok ağır baskı altındayım devam edemeyeceğim.' dediğini öne sürmüştü. Cavit Çağlar ise Sarılar'ın bu açıklamasından sonra iki kez hakkında söylenenleri yalanladı. Çağlar iki açıklamasında da Olay Tv'nin kapanma nedeninin hükümet baskısı değil, kendi tercihi ile olduğunu belirterek şöyle dedi: "İktidardan baskı gördüğüm kesinlikle yalan."

Yalanda diretiyorlar!

'Kesinlikle yalan' cevabını aldıktan sonra da yalanlarına devam eden Sarılar, bugün twitter hesabından konuya ilişkin bir paylaşım daha yaptı. İddiasına göre kanalın hangi partiye ne kadar süre ayırdığını açıklayan Sarılar, "AK Parti’ye 766, HDP’ye 51 dakika süre ayırdık." dedi. Eski patronu Çağlar'ın iktidardan hiçbir baskı görmediğini açıklamasına kulaklarını tıkayan Sarılar, hükümete "Rakamlar ortada. Sahi neden kapattırdınız?" iftirasını atmayı sürdürdü.

Sarılar'ın Olay Tv Ana haber bültenindeki ilk açıklamasından sonra bütün Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanları aynı karalama kampanyasında buluşmuştu:

 

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