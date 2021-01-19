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Ekonomi 826 tarım işçisi için kura çekimi yapıldı
Ekonomi

826 tarım işçisi için kura çekimi yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatlarında istihdam edilecek 826 daimi tarım işçisi alımı için kura çekimi tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 20:37:00 -
826 tarım işçisi için kura çekimi yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca verilen 826 açıktan işçi atama izni üzerine, İŞKUR kanalı ile başvurular alındı. Noter katılımı ile Bakanlıkça oluşturulan komisyon gözetiminde, iki kamerayla kaydedilerek 16 Ocak’ta gerçekleştirilen kura çekiminde, 826 asil ve 826 yedek aday belirlendi. Bakanlık Merkez Kampüsü Atatürk Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kuraların sonuçları, 54. Noter yetkililerince tutanak altına alındı. Atamaya hak kazanan asil ve yedek adayların, ilanda yer alan genel ve özel şartlarda belirtilen evrakları 22 Ocak mesai saati sonuna kadar başvuruda bulundukları Bakanlığın ilgili birimlerine teslim etmesi gerekiyor.

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