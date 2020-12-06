81 ilden yardım tırları, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde Suriye'ye geçecek

İSTANBUL (AA) - KENAN IRTAK - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, zor şartlarda kışı geçirmek zorunda kalan Suriyeliler için 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde Türkiye'nin 81 ilinden yüzlerce yardım tırını Suriye gönderecek.

"Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" diyerek kışa giren Suriyeliler için bir yardım kampanyası başlatan İHH'nın bu çalışması kapsamında 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde 81 ilden yüzlerce insani yardım taşıyan tır, Suriye için hareket edecek.

İHH Genel Sekteri Durmuş Aydın, başlattıkları yardım kampanyası hakkında AA muhabirine açıklamada bulundu.

Suriye'de 2011 yılından bu yana yaşananların 2. Dünya Savaşı'ndan sonra meydana gelen en büyük insani krizlerinden biri olduğuna dikkati çeken Aydın, "Uluslararası camianın Suriye'deki etkisizliği gözler önünde. Hapishanede olan aydınlar, çocuklar hepsi mağdur vaziyette. Buralarda ne kadar insanın tutulduğunu bilmiyoruz. 100 binden fazla insanın hapishanelerde öldüğünü gelen raporlardan biliyoruz. Suriye'de durum içler acısı." dedi.

- "20 bin briket eve ulaşma hedefimize az kaldı"

Aydın, İHH'nin yıllardan beri Suriye'de insani yardım çalışmalarını yürüttüğünü belirterek, şu bilgileri verdi:

"Mülteci kamplarından insanların sığındığı ağaç altlarına kadar, nerede insan varsa onlara ulaşmaya çalıştık. Barınma, sağlık ve hijyen anlamında İHH bu yardımlarını sürdürüyor. Geçen yıl briket ev projesine başlamıştık. Allah'a şükür bugün binlerce insan bu briket evlere sığınmış vaziyette. Zor kış şartları içinde sırtlarını dayayabilecekleri bir duvar oldu, çocuklarını koruyabilecekleri sıcak bir yuva ve hastalıktan korunacakları bir çatı oldu briket evler. Briket evlerin inşası devam ediyor. Çadırlara göre daha korunaklı. Hastalıktan koruyor, mahremiyete bir nebze olsun katkı sağlıyor. Mülteciler, 'sırtımızı dayayabileceğimiz bir duvar oldu' diyorlar. 8-10 yıldır sırtlarını dayayabilecekleri bir duvarı olmayan yüzbinlerce insan var Suriye'de. 20 bin briket eve ulaşma hedefimize az kaldı."

- İhtiyaç duyulan malzemeler

Aydın, Suriye'de temizlik malzemelerine, ısınma için bölge koşullarına uygun soba ve diğer yakacak kalemlerine, mont, bot gibi kışlık giysilere, battaniye, yorgan, yastık ve sünger gibi uyku gereçlerine, her türlü mutfak araç ve gereçlerine, başta un olmak üzere her türlü gıda ürününe, ev eşyalarına, yağmurluk ve şemsiye gibi kışlık malzemelere, bebek bezi, süt tozu ve bebe bisküvisi, mama ve hasta bezine ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

- Kampanyaya destek çağrısı

Kampanya için destek çağrısında bulunan Aydın, "Tüm Türkiye'de 81 ilde bir kampanya başlattık. Yurt dışından da destek veren donörlerimizi var. Allah nasip ederse 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde tırlarımızı yola çıkaracağız. Tüm Türkiye'ye sesleniyoruz. Bizler hayrın öncüsü bir milletiz. Suriye'deki krizden bu zamana kadar hayırseverliğimizi, diğergamlığımızı ve kalbimizi bu insanlara açtık. 'Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık' kampanyasına destek vermelerini istiyoruz. 10 Aralık'ta tüm Türkiye'de başlatacağımız bu kampanyamızla birlikte hem insan hakları bağlamında hem de insani ihtiyaçları bağlamında çağrımızı yapacağız. Çünkü bu insanlar bu desteklerle hayatta kalabiliyor." diye konuştu.

Aynı ve nakdi bağış kabul ettiklerini anlatan Aydın, bağışçıların yardımlarını telefon, internet yoluyla ya da İHH'nın il ve ilçelerindeki ofislerine giderek yapabileceğini söyledi.

İHH Genel Sekteri Durmuş Aydın, aralık ayı sonuna kadar devam edecek kampanyaya şimdiye kadar Türkiye'deki birçok kurum ve kuruluşun destek verdiğini ve 400'den fazla insani yardım yüklü tırı Suriye'ye geçirmeyi hedeflediklerini ifade etti.