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İSLAM 81 ilde tüm camilerde eller Filistin için semaya kalkacak
İSLAM

81 ilde tüm camilerde eller Filistin için semaya kalkacak

Yeniakit Publisher
2023-11-30 21:25:00 - 2023-11-30 21:33:19
81 ilde tüm camilerde eller Filistin için semaya kalkacak

Katil İsrail'in Gazze'de sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları devam ederken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın cuma namazı sonrası tüm camilerde Filistin halkı için dua edileceğini duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın cuma namazı sonrası tüm camilerde Filistin halkı için dua edileceğini duyurdu.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yarın ülkemizin dört bir yanındaki tüm camilerimizde cuma namazına müteakip mazlum Filistin halkı için dua edeceğiz. Yüce Rabbimiz yapmış olduğumuz kavli ve fiili dualarımızı kabul eylesin." ifadelerini kullandı.

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