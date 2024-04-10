81 ilde sahada olacaklar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşkilata talimat

31 Mart mahallî seçimlerinin atlatılması ve önümüzdeki dört yılı aşkın bir süre zarfında seçim olmamasına rağmen, AK Parti seçmenle irtibatı koparmayacak. Genel merkez yönetimi seçimlerdeki oy kaybının nedenlerini araştırırken 81 il teşkilatı da küskün seçmenin gönüllerine girmek için kolları sıvadı.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda saha boş bırakılmayacak, ev ziyaretleri artırılacak. Milletvekillerinden genel başkan yardımcılarına, kadın kollarından gençlik kollarına, il ilçe ve mahalle teşkilatlarına kadar bütün birimler kendi seçim bölgesinde teyakkuz hâlinde olacak.

ANKET ÇALIŞMASI YAPILACAK

Seçmenin neden AK Parti’yi tercih etmediğine yönelik anket çalışmaları yapılacak. Çalışmalar önce genel merkeze daha sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a raporlanacak. Seçmenin öneri, istek ve şikâyetlerine göre yeni modeller geliştirilecek.

Türkiye Gazetesi

ÖNE ÇIKAN VİDEO