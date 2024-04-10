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Gündem 81 ilde sahada olacaklar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşkilata talimat
Gündem

81 ilde sahada olacaklar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşkilata talimat

Yeniakit Publisher
2024-04-10 08:31:00 -
81 ilde sahada olacaklar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşkilata talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, AK Parti kadroları Ramazan Bayramı boyunca 81 ilde sahada olacak. Küskün seçmene gidilecek, neden oy vermediği öğrenilecek. Anket çalışması ve hazırlanan rapor Erdoğan'a sunulacak.

31 Mart mahallî seçimlerinin atlatılması ve önümüzdeki dört yılı aşkın bir süre zarfında seçim olmamasına rağmen, AK Parti seçmenle irtibatı koparmayacak. Genel merkez yönetimi seçimlerdeki oy kaybının nedenlerini araştırırken 81 il teşkilatı da küskün seçmenin gönüllerine girmek için kolları sıvadı.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda saha boş bırakılmayacak, ev ziyaretleri artırılacak. Milletvekillerinden genel başkan yardımcılarına, kadın kollarından gençlik kollarına, il ilçe ve mahalle teşkilatlarına kadar bütün birimler kendi seçim bölgesinde teyakkuz hâlinde olacak.

ANKET ÇALIŞMASI YAPILACAK

Seçmenin neden AK Parti’yi tercih etmediğine yönelik anket çalışmaları yapılacak. Çalışmalar önce genel merkeze daha sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a raporlanacak. Seçmenin öneri, istek ve şikâyetlerine göre yeni modeller geliştirilecek.

Türkiye Gazetesi
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Yorumlar

Seçmen

Kibri kıramayan lar la yol yürünmez. Ak parti yeniden yapılandırılmalı. Tabanda karşılığı olan Kurucu kadrolar aktif göreve gelmeli.

Bir seçim kaybetmeye daha tahammülümüz olamaz

Mehmet metinerin yazısında bahsettiği çalışmayan yan gelip yatan kampanya beyenmeyen millete tepeden bakan telefona dahi çıkmayan akp liler derhal partiden gönderilmeli.
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