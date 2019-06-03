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81 ilde 36 bin kadına çirkin tuzak!

Sosyal medya aracılığıyla 81 ilde 36 bin kadını dolandırdığı iddia edilen 2 kişi Sakarya'da yakalandı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 14:18
81 ilde 36 bin kadına çirkin tuzak!

Yaklaşık 1 yılı aşkın bir süre önce Gökhan Ö. ve Suna U. tarafından kurulan 'AVA İşyerim' isimli şirketin tüm Türkiye'de sosyal medya aracılığıyla kadınlara yönelik ilanlar vererek, 81 ilde 36 bin kadını dolandırdığı iddiaları Türkiye gündemine oturmuştu.

Hakkında tacir ve şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı suçundan aranması bulunan ve çok sayıda aynı suçtan kaydı bulunan Suna U., Sakarya'da polis ekiplerince yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Suna U.'nun emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Hakkında tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan aranması olan ve çok sayıda dolandırıcılık suçundan kaydı bulunan Gökhan Ö. ise Pamukova ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Gökhan Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 14:18
  1. Sakarya
  2. sosyal medya
  3. dolandırıcılar

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