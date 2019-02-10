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80 yaşındaki kadının boğazını sıkarak paralarını gasp eden 2 zanlı yakalandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Fatma Karakuş'un evine girerek boğazını sıkıp para ve altınlarını gasp eden 2 şüpheli, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

10 Şubat 2019 Pazar 11:31
80 yaşındaki kadının boğazını sıkarak paralarını gasp eden 2 zanlı yakalandı

Kahramanmaraş’ta evine girdikleri 80 yaşındaki yaşlı kadını, boğazını sıkarak gasp eden 2 kişi yakalandı.

Olay, önceki gün Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Genç Osman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma Karakuş (80) sabahın erken saatlerinde evinde yalnız bulunduğu esnada kimliği belirsiz maskeli 2 kişi zorla ikametine girdi. Yaşlı kadının boğazını sıkarak para isteyen 2 kişi, 2 adet altını ve 1140 TL nakit parayı alarak evden kaçtı. Gaspçıların evden ayrılmasıyla yaşlı kadın polise bilgi verdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaşlı kadına evinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk ederken, polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Gaspçıların yakalanması için özel tim kuruldu

Yaşlı kadının ifadesinden yola çıkan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptığı araştırmada kadının para cüzdanının boynunda asılı olduğunu çok az kişinin bildiğini belirlemesi üzerine çemberi daralttı. Yaşlı kadının sık görüştüğü İsmail A.'nın yanına son zamanlarda iki sabıkalı kişiyle görüştüğünü tespit etti. Bunun üzerine fabrika işçisi İsmail A. (29) gözaltına alındı.

İsmail A. emniyette alınan ilk ifadesinde olaydan haberi olduğunu, gasp olayını gerçekleştiren 2 kişiyi tanıdığını itiraf etti. İsmail A, ifadesinde; Emrah B.’nin arkadaşının yaşlı kadının altını ve parası olup olmadığını kendisine sorduğunu, olay gecesi iki kişi ile mahallede buluştuklarını, Emrah'ın biz o eve gireceğiz dediğini, Emrah B.'nin S.K. ile eve girdiklerini, sonrasında yanına gelerek ‘Evden sadece para çıktı’ dediğini, bildiklerini anlatmaması için tehdit ettiklerini söyledi.

Hırsızlıktan kaydı olan Emrah B. ise, şahıslarla o gece buluştuğunu ancak olayda kendisinin olmadığını söyledi. Suç ortağının 28 yaşındaki S.K.'nin olduğu bilgisini alan polis, çok sayıda adrese operasyon yaptı. S.K.’nin yakalanması için çalışma sürerken, gözaltına alınan 2 kişi Necip Fazıl Şehir Hastanesi ek binasında alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 11:31
  1. Kahramanmaraş
  2. Dulkadiroğlu ilçesi
  3. Fatma Karakuş
  4. gasp
  5. yaşlı kadını gasp ettiler
  6. gasp şüphelileri yakalandı

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