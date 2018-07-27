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80 yaşındaki firari dolandırıcı suçüstü yakalandı!

Aksaray'da 80 yaşındaki firari dolandırıcılık zanlısı Ahmet A., bir kişiyi dolandırmaya çalıştığı sırada suçüstü yakalandı.

27 Temmuz 2018 Cuma 15:53
80 yaşındaki firari dolandırıcı suçüstü yakalandı!

Alınan bilgiye göre, 15 ilde 30'un üzerinde dolandırıcılık olayına karıştığı belirlenen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Ahmet A'nın Aksaray'da olduğu tespit edildi.

Otelde kaldığı belirlenen Ahmet A, bir kişiyi dolandırmaya çalıştığı sırada polisin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.

Ahmet A'nın üst aramasında dolandırıcılıktan elde ettiği değerlendirilen 10 bin 500 dolar ve 3 bin 200 lira bulundu.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 15:53
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