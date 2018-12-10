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80 yaşında yaptığı kan dondurdu: "Ne yapayım tahrik oldum"

Bursa'da 66 yaşındaki karısını boğazını keserek öldüren 80 yaşındaki Kazım Korur, "Pişman mısınız?" sorusuna, "Cinayet masasına teşekkür ederim, pişmanım" şeklinde cevap verdi.

10 Aralık 2018 Pazartesi 14:10
80 yaşında yaptığı kan dondurdu: "Ne yapayım tahrik oldum"

Bursa'da tartıştığı 50 yıllık eşi Fatma Korur'u (66) boğazını keserek öldüren Kazım Korur (80), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi'nde dün meydana geldi. Kazım Korur, iddiaya göre, eşi Fatma Korur ile tartışmanın ardından mutfaktan ekmek bıçağı aldı.

Korur, yarım asırdır evli olduğu 2 çocuğunun annesi eşini boğazını keserek öldürdü. Olayın ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olan Kazım Korur, emniyette alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

"Ne yapayım tahrik oldum"

Kazım Korur, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının "Pişman mısınız?" sorusuna, ''Cinayet Masası ekiplerine teşekkür ederim. Öldürdüğüm için pişmanım ama ne yapayım. Tahrik olayı oldu, bana bağırdı, çağırdı. Ben de olayı gerçekleştirdim'' diye cevap verdi. Korur, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 14:10
  1. Bursa
  2. Kazım Korur

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