80 yaş koronavirüs aşı randevusu al
Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? Ülkemize aralık ayı sonunda 3 milyon doz, 25 Ocak’ta ise 6,5 milyon doz koronavirüs aşısı getirildi. CoronaVac aşısına acil kullanım onayı verildi. Acil kullanım onayının ardından önce sağlık çalışanları ardından huzurevlerinde kalanlar ile çalışanlara aşı yapıldı. Son olarak 85 yaş ve üstü vatandaşlara aşı yapılmaya başlandı. Peki, 80 yaş için koronavirüs aşı randevusu nereden ne zaman alınacak? 80 yaşa korona aşısı yapıyorlar mı?
80 yaş aşı randevusu al | Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumların büyük bölümlerinin aşılanması gerekiyor. Türkiye’de 13 Ocak’ta CoronaVac aşısına acil kullanım onayı verildi. 81 ilde 14 Ocak’ta sağlık çalışanları aşılanmaya başladı. Sağlık çalışanlarının ardından bakımevlerinde kalanlarla, çalışanlara aşı yapıldı. Sonrasında ise önce 90 yaş ve üstüne ardından da 85 yaş ve üzerine aşılar yapılmaya başlandı. Peki, 80 yaşa korona aşısı ne zaman yapılır?
80 yaş koronavirüs aşı randevusu al
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 80 yaş ve üzerine aşı yapılacağını duyurdu. Bakan Koca, “Bilim Kurulumuzun önerisiyle hazırlanan program dahilinde bugün itibarıyla 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz. 80 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarımızda aşılanacaklar" dedi.
Koronavirüs aşı randevuları MHRS ve E-Nabız sistemleri üzerinden alınabiliyor. Randevu al kısmına tıkladığında karşınıza ‘Aşı randevusu al’ kısmı çıkacak. Buradan aşı randevusu oluşturabilirsiniz. Ancak aşı sırası gelmeyen yaş gruplarına sistem randevu vermiyor.