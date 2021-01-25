80 yaş koronavirüs aşı randevusu al

Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? Ülkemize aralık ayı sonunda 3 milyon doz, 25 Ocak’ta ise 6,5 milyon doz koronavirüs aşısı getirildi. CoronaVac aşısına acil kullanım onayı verildi. Acil kullanım onayının ardından önce sağlık çalışanları ardından huzurevlerinde kalanlar ile çalışanlara aşı yapıldı. Son olarak 85 yaş ve üstü vatandaşlara aşı yapılmaya başlandı. Peki, 80 yaş için koronavirüs aşı randevusu nereden ne zaman alınacak? 80 yaşa korona aşısı yapıyorlar mı?