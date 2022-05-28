80 bin dolar ne kadar eder? 80 bin dolar kaç lira, TL?

İstanbul Beylikdüzü’nde motosikletli iki soyguncu girdiği bankadan 80 bin dolar para çalarak kayıplara karıştı. İçeride parmak izi ve bazı delilleri toplayan polis, bunları incelemek üzere Emniyet’e geçti, Peki 80 bin dolar kaç TL? 80 bin dolar ne kadar eder? 80 bin dolar ne kadar yapar?