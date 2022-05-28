80 bin dolar ne kadar eder? 80 bin dolar kaç lira, TL?
İstanbul Beylikdüzü’nde motosikletli iki soyguncu girdiği bankadan 80 bin dolar para çalarak kayıplara karıştı. İçeride parmak izi ve bazı delilleri toplayan polis, bunları incelemek üzere Emniyet’e geçti, Peki 80 bin dolar kaç TL? 80 bin dolar ne kadar eder? 80 bin dolar ne kadar yapar?
İstanbul Beylikdüzü'nde, banka şubesine kapanma saatlerinde motosikletle gelen silahlı iki soyguncu, güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi. Soyguncular 80 bin doları alarak kayıplara karıştı. Peki 80 bin dolar ne kadar eder?
Canlı Dolar kuru ve anlık döviz fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip edilmekte. Dolar için bugün anlık alış kuru 16,1904 satış kuru 16,1920’dir. 80000 Dolar anlık olarak 1.295.360,0000 TL ediyor.