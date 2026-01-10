8 yıllık eğitim sistemi Anadolu'yu sert bir şekilde vurdu! Eğitimi katleden kirli planı ifşa oldu!

Kesintisiz eğitim masalı: Köy okulları nasıl yok edildi?

AHMET CAN KARAHASANOĞLU

Türkiye’nin en önemli sorunlarından biridir 8 yıllık eğitim. Bu sorun yeterince konuşulmadığı için içerden kanayan bir yara gibi… İç kanamalar çoğu zaman aniden öldürür. Büyük şehirlerden yüksek apartmanlardan bakıldığında kulağa hoş gelen kesintisiz eğitim gerçekten reform mu?

Kazanım gibi duran bu yara, Anadolu’nun ücra köylerinde sahici bir acıya dönüşüyor.

İşte tam da bu noktada, eğitimci yazar Ali Koç’un sözleri, uzun süredir duymazdan gelinen bu çatlağın içinden yankılanıyor:

“8 yıllık eğitimin Türkiye’de yarattığı tahribatı kimse konuşmadı. Niye konuşmadı biliyor musunuz? Çünkü İstanbul’da, Ankara’da, büyük kentlerde otururken çocuklarımız iyi devlet okullarına ya da özel okula giderken 4+4’müş, 3+5’miş, 8+2’ymiş hiç önemli değil..."

...YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN...