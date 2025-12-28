  • İSTANBUL
8 yıl önce kaybolmuş ve ölü ilan edilmişti: Ağır yaralı olarak geri döndü
Dünya

8 yıl önce kaybolmuş ve ölü ilan edilmişti: Ağır yaralı olarak geri döndü

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
8 yıl önce kaybolmuş ve ölü ilan edilmişti: Ağır yaralı olarak geri döndü

2017 yılında tedavi için gittiği hastanede ortadan kaybolan ve ailesinin yıllar süren aramalarına rağmen bulunamayınca ölü ilan edilen Irak’lı Serkewt Muhammed, ağır yaralı ve hafızasını yitirmiş halde evine döndü.

Irak’ın Süleymaniye kentinin Çemçemal ilçesindeki Şoreş nahiyesinde yaşayan 42 yaşındaki, 4 çocuk babası Serkewt Muhammed’in hikayesi, büyük bir trajediyi kapsıyor.

2017 yılının Ağustos ayında tedavi için Bağdat’a giden Muhammed, orada sırra kadem basmıştı.

Ağabeyi Azad Muhammed, kardeşinin kaybolduğu günü şu sözlerle anlattı: "Onu doktora götürmüştüm. 'Bir çay içip bir şeyler yiyeceğim' dedi ve bir anda, sanki denize düşen bir iğne gibi ortadan kayboldu. Her yere baktık; adli tıp kurumları, havalimanları, karakollar... Hiçbir iz bulamadık."

BİR ANDA KAPIDA GÖRÜNDÜ

Yıllarca süren sonuçsuz aramaların ardından ailesi, çocuklarının yasal işlemlerini yürütebilmek ve miras durumlarını netleştirmek adına Serkewt için resmi makamlardan "ölüm belgesi" çıkarttı.

Ancak 22 Aralık 2025 günü, 8 yıldır "ölü" bilinen Serkewt, kanlı canlı kapıda belirdi.

Eve dönen Serkewt, eski halinden çok uzak.

Vücudunda ağır işkence izleri bulunan ve başından ciddi şekilde yaralanmış olan Muhammed, nerede tutulduğunu hatırlamıyor.

Yaşadığı dehşeti ise, "Başımı kırdılar, demirlerle dövdüler. Beni sebepsiz yere yakaladılar; nerede olduğumu, nerede tutulduğumu bilmiyorum” sözleri ile ifade etti.

HUKUKEN ÖLÜ RUHEN AĞIR YARALI

Serkewt’in dönüşü aileyi sevince boğsa da, beraberinde büyük bir çaresizliği de getirdi.

Serkewt, eşi ve bir çocuğu özel gereksinimli (engelli) olan aile, şimdi hem ağır tıbbi masraflarla hem de geçim derdiyle boğuşuyor.

Ailesi, "Onu sakat bırakıp geri gönderdiler. 8 yılını kim çaldı, ona bu zulmü kim yaptı bilmiyoruz" diyerek yetkililerden yardım ve bu gizemli olayın aydınlatılmasını bekliyor.

