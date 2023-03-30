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Yaşam 8 yıl önce geldi! Depremde 15 kişiyi kurtardı
Yaşam

8 yıl önce geldi! Depremde 15 kişiyi kurtardı

Yeniakit Publisher
2023-03-30 11:10:00 -
8 yıl önce geldi! Depremde 15 kişiyi kurtardı

Irak Türkmeni, 8 yıl önce geldiği Kahramanmaraş'ta 15 canı kurtardı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Elbistan ilçesinde 7,6 şiddetinde meydana gelen 2 büyük deprem 11 ilde büyük yıkımlara ve can kayıplarının yaşanmasına neden oldu. Asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgelerine gelen Türkmen vatandaşlar, gönüllü olarak gerçekleştirdikleri arama kurtarma faaliyetleri neticesinde yüzlerce canı enkaz altından çıkarmayı başardı.

8 yıl önce Irak’tan Türkiye’ye gelen ve Kahramanmaraş’ta bekçilik işi yapan Irak Türkmen’i Orhan Güssün'de 6 Şubat tarihinde yaşanan depremin ardından kendi çabaları ile arama kurtarma faaliyetlerine katıldı, 15 kişiyi enkaz altından kurtarmayı başardı.

“Bu şehir, bu millet ayağa kalkacak”

Deprem sonrası gönüllü olarak çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Güssün, "8 yıldır Türkiye’deyim ve dakikalar içerisinde bir deprem oldu. Karşımda 2 tane bina vardı ve taşa vura vura insanlara seslendim. Enkazın üzerinde 7’nci katta sesler geliyordu yavaş yavaş taşları çeke çeke üst katı kurtardım ve yaklaşık 15 tane insanı kurtardım. Depremin ilk iki gününe kadar apartman temizlendi, ondan sonra çarşı merkezde Azerbaycan askerleri ile birlikte çalıştım. Dedim, haram olsun bana eve girmek, buranın ekmeğini yedim burası için canımız feda. Türk olduğumuz için Türklüğümüze sahip çıkalım. Şimdi ise jandarmada gönüllü olarak çalışıyorum ve canımızı vereceğiz Türkiye için. Bu şehir, bu millet ayağa kalkacak. Bütün Türkler bir arada olalım, bu güzel Türkiye’yi tekrardan ayağa kaldıralım” dedi.

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