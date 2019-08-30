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8 yıl içerisinde aynı evde üç defa bayram havası yaşandı

Diyarbakır’da yaşayan 28 yaşındaki Semra Sarış, 8 yılda üç defa tüp bebek denemesinde 3 başarılı gebelik elde ederek, 3 çocuk sahibi oldu.

30 Ağustos 2019 Cuma 10:06
8 yıl içerisinde aynı evde üç defa bayram havası yaşandı

Diyarbakır’da yaşayan 28 yaşındaki Semra Sarış, 8 yılda üç defa tüp bebek denemesinde 3 başarılı gebelik elde ederek, 3 çocuk sahibi oldu.


Diyarbakır’da yaşayan ve 8 yıl önce çocuk sahibi olamadığı için birçok tüp bebek merkezlerine başvuran 28 yaşındaki Semra Sarış, başarı elde edemedi. Genç kadının arkadaş tavsiyesiyle başvurduğu Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, tüplerinin kapalı olduğunu ve rahminde incelme olduğunu tespit etti. İkili kombine ile rahim gençleştirme ve akupunktur tedavisi sonucu 3’te 3 gebelik elde eden Sarış ailesi, 8 yıl içersinde üç defa bayram havası yaşadı. Sarış ailesi, şimdi 3’üncü çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor.


Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, doğru tespit ve tedavi ile 3’te 3 gebelik elde ettiklerini dile getirdi. Prof. Dr. Çoksüer, “Semra Sarış isimli hasta çocuk sahibi olmak isteğiyle başvurdu. Hastamız daha önce başka kliniklere başvurduğunda hastaya sürekli rahim zarı ince kaldığından dolayı çocuk sahibi olamamış, tedaviler almış ve embriyo tutulması ile ilgili sıkıntı olduğu söylenmiş. Biz hastayı detaylı değerlendirdik, hastanın hem tüpleri kapalıydı hem de rahim zarının ince kaldığını gördük. Biz bu hastaya kombine tedavi yaptık, yani ikili kombine tedavi olarak birincisi rahim gençleştirme tedavisi, ikincisi ise akupunktur tedavisi yaptık. Fakat bu hastadaki en önemli nokta üç defa tüp bebek yaptık, üçte üç gebelik oldu. Yani her üç tüp bebek denemesi tuttu. Buradaki en önemli olan şey hastaya doğru teşhis doğru tedavi yaptığımızda üç defa tüp bebek yaptık üçünde de gebelik elde etti. Rahim gençleştirme tedavisi yapmamızın sebebi, rahimin kalınlaşması ve embriyoların rahme daha iyi tutunması için yaptığımız işlem. Akupunktur ise hem rahim kalınlığını artırmak, stres faktörünü azaltmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için yaptığımız tedavi, biz de bu hastada da her üç tüp bebek denemesinde kombine tedavi yaptık. Şuanda hastamız gebelikle sonuçlandı, üçüncü gebelik kesesini de gördük, bu da hasta için müthiş bir mutluluk kaynağı oldu. Daha önce çocuk özlemi çeken hasta ailesinde matem havası varmış, aile huzuru olmadığı ve özellikle kaynana tarafından baskı ve stres altında olduğunu, evliliğinin sıkıntıya girdiğini söyledi. Arkadaş tavsiyesiyle 8 yıl önce geldi, üç defa üst üste matem havasının bayram havasına dönüşmesi bizim için de müthiş bir mutluluk kaynağı oldu. Aynı eve üç defa bayram havası yaşatmak bizim için en güzel gurur kaynağıdır” dedi.



“Üç defa tüp bebek yaptım, üçü de başarılı oldu”


Semra Sarış ise, birçok denemesine rağmen başarı elde edemediğini, arkadaş tavsiyesiyle başvurduğu Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’in kombine tedavileriyle 3’te 3 başarı elde ettiğini söyledi. Sarış, “8 yıldır evliyim, birçok doktora gittim, tüplerimin kapalı olduğunu söylediler. Daha sonra Hakan hocanın yanına geldim, üç defa tüp bebek yaptım, üçü de başarılı oldu. Şuan tekrar gebeyim çok mutluyum, üçüncü çocuğumu kucağıma alacağım inşallah. Allah isteyen herkese çocuk sabibi olmayı nasip etsin” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 10:06
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