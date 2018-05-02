8 vekile daha kötü haber geldi
TBMM'de 5’i HDP, 3’ü CHP milletvekilleri hakkında 8 yeni fezleke düzenlendi.02 Mayıs 2018 Çarşamba 08:55
Milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Meclis Başkanlığı’na sunulan, Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyon’a gönderilen 8 fezlekeden 2’si HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, 2’si HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, 1’i HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik hakkında düzenlendi.
Diğer 3 fezlekeden 2’si CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanalve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında düzenlendi.
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