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8 vekile daha kötü haber geldi

TBMM'de 5’i HDP, 3’ü CHP milletvekilleri hakkında 8 yeni fezleke düzenlendi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 08:55
8 vekile daha kötü haber geldi

Milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Meclis Başkanlığı’na sunulan, Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyon’a gönderilen 8 fezlekeden 2’si HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, 2’si HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, 1’i HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik hakkında düzenlendi.

Diğer 3 fezlekeden 2’si CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanalve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında düzenlendi.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 08:55
  1. Şırnak
  2. Van
  3. Malatya
  4. Diyarbakır
  5. Ziya Pir
  6. Leyla Birlik
  7. CHP
  8. HDP
  9. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal

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