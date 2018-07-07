8 terörist etkisiz hale getirildi
6-7Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde 8 PKK'lı teröristin öldürüldüğü açıklandı.07 Temmuz 2018 Cumartesi 10:09
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sürüyor. Teröristlere göz açtırmayan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 8 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
TSK'dan yapılan açıklamada, Irak kuzeyi Sinat Haftanin ve Mardin Ömerli bölgelerine yönelik olarak 06 - 07 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu silahlı sekiz teröristin öldürüldüğü belirtildi.
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