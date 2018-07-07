8 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sürüyor. Teröristlere göz açtırmayan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 8 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, Irak kuzeyi Sinat Haftanin ve Mardin Ömerli bölgelerine yönelik olarak 06 - 07 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu silahlı sekiz teröristin öldürüldüğü belirtildi.