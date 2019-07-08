8 temmuz 2019 İBB meclis toplantısı

23 Haziran İstanbul seçimleri sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilk toplantısını 8 Temmuz 2019 Pazartesi günü yapıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun konuşması merakla bekleniyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart seçimlerinin ardından mazbatasını almasıyla birlikte Belediye Meclisi toplantılarını canlı yayınlamıştı. İmamoğlu, 23 Haziran seçimlerinin ardından bugün ilk kez toplanan Meclis toplantısının da canlı yayınlıyor. 31 Mart seçimlerinin ardından mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu, 18 günlük başkanlık döneminde, Meclis toplantılarını canlı yayınlama geleneğini başlatmıştı. O dönemde, özellikle dikkat çeken öğrencilere aylık akbil indirimi, milli ve resmi bayramlarda toplu ulaşımın ücretsiz olması, suda yüzde 40 indirim gibi vaatlerin görüşüldüğü ve tartışmaların yaşandığı toplantılar sırasında canlı yayınlar büyük ilgi görmüştü.

İBB Meclis toplantısı canlı izle

İmamoğlu, daha önce de yaptığı gibi İBB Meclis toplantılarını sosyal medya hesaplarından canlı olarak izletecek. Özellikle sosyal medyada geniş kitlelere ulaşan İmamoğlu, Twitter, Instagram ve Facebook hesaplarından İBB Meclis toplantısını canlı olarak izletecek. Ekrem İmamoğlu’nun twitter’ı üzerinden İBB Meclis toplantısı canlı olarak izlenebiliyor.