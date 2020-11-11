8. Sınıf canlı ders programı! EBA TV 8 sınıf canlı ders, 8 sınıf canlı ders saatleri,
8. sınıf canlı ders, 8. sınıf canlı ders saatleri, 8. Sınıf canlı ders programı, 8. sınıf canlı yayın, 8. sınıf canlı ders EBA, 8 sınıf canlı ders saati eğitimine uzaktan eğitim olarak evde devam eden öğrenciler tarafından merak edilmekte. TRT EBA TV üzerinden yayınlanacak olan 8. Sınıf canlı dersleri için ders programı EBA üzerinden açıklandı. İşte EBA TV 12 Kasım 8. Sınıf ders programı ve 8. Sınıf canlı ders saatler.
TRT EBA ortaokul canlı ders saatleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından EBA.gov.tr üzerinden açıkladığı ders programı üzerinden gerçekleştirilmekte. TRT EBA TV canlı ders saatleri için EBA haftalık ders programı yayınlanıyor. EBA üzerinden yayınlanan canlı ders saatlerine göre, 12 Kasım Perşembe günü 8. Sınıflar canlı ders saati 12:00’de Türkçe dersi ile başlayacak. 8. Sınıflar Türkçe dersinde Cümlede anlam soru çözümü işleyecek. 8. Sınıflar 12 Kasım Perşembe günü canlı derste saatler 12:30’u gösterdiğinde Matematik dersinden Kareköklü İfadeler / Bir Kareköklü İfadeyi a√(b) Şeklinde Yazma konusunu işleyecek. TRT EBA TV üzerinden 8. Sınıf öğrencileri ders tekrarlarını 18:20-19:30 saatleri arasında takip edebilecek.
12 Kasım Perşembe 8. sınıf canlı ders saatleri- 8. sınıf ders programı
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