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Eğitim 8. Sınıf canlı ders programı! EBA TV 8 sınıf canlı ders, 8 sınıf canlı ders saatleri,
Eğitim

8. Sınıf canlı ders programı! EBA TV 8 sınıf canlı ders, 8 sınıf canlı ders saatleri,

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Yeniakit Publisher
2020-11-11 13:05:00 - 2020-11-11 13:06:16
8. Sınıf canlı ders programı! EBA TV 8 sınıf canlı ders, 8 sınıf canlı ders saatleri,

TRT EBA ortaokul canlı ders saatleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından EBA.gov.tr üzerinden açıkladığı ders programı üzerinden gerçekleştirilmekte. TRT EBA TV canlı ders saatleri için EBA haftalık ders programı yayınlanıyor. EBA üzerinden yayınlanan canlı ders saatlerine göre, 12 Kasım Perşembe günü 8. Sınıflar canlı ders saati 12:00’de Türkçe dersi ile başlayacak. 8. Sınıflar Türkçe dersinde Cümlede anlam soru çözümü işleyecek. 8. Sınıflar 12 Kasım Perşembe günü canlı derste saatler 12:30’u gösterdiğinde Matematik dersinden Kareköklü İfadeler / Bir Kareköklü İfadeyi a√(b) Şeklinde Yazma konusunu işleyecek. TRT EBA TV üzerinden 8. Sınıf öğrencileri ders tekrarlarını 18:20-19:30 saatleri arasında takip edebilecek.

12 Kasım Perşembe 8. sınıf canlı ders saatleri- 8. sınıf ders programı

 

EBA TV tüm sınfların ders programı için tıklayın

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