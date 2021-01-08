8 Ocak korona tablosu Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?

8 Ocak korona tablosu, bugünkü vaka sayısı ve ölü sayısı duyuruldu! Son dakika Türkiye günlük koronavirüs tablosu son durumu nedir?

8 Ocak korona tablosu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Vaka ve vefat sayılarında düşüşün devam ettiği görülen tabloda, ağır hasta 3 bin 94 olurken, iyileşen sayısı 2 milyon 182 bin 145'e yükseldi. Açıklanan tablo sonrası Twitter'dan paylaşım yapan Bakan Koca, "Hastane yükümüz umut verici şekilde azalıyor. Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak elimizde" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ağır hasta sayısında düşüşün devam ettiğini ve hastanelerinin yükünün azaldığını belirterek, "Bugün tespit edilen 1.291 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Hastane yükümüz umut verici şekilde azalıyor. Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak elimizde. Kısıtlama ve tedbirlere tam olarak uyalım. Birlik olup kazanacağız" dedi.

Rakamlar düşmeye devam ediyor

8 Ocak koronavirüs tablosuna göre, son 24 saatte 184 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 479 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta 3 bin 94 oldu, 9 bin 894 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 182 bin 145'e yükseldi.