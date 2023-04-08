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İSLAM 8 Nisan 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

8 Nisan 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-04-08 08:17:00 -
8 Nisan 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَؕ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فٖيهِ الْاَبْصَارُۙ
مُهْطِعٖينَ مُقْنِعٖي رُؤُ۫سِهِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْۚ وَاَفْـِٔدَتُهُمْ هَوَٓاءٌؕ

"Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! O sadece, onların işini bir güne erteliyor ki, o gün gözler dehşetten dışarı fırlamış;"

"Başları yukarıya kalkık, bakışları bir noktaya sabitlenmiş, zihinleri bomboş kalmış olarak toplanma yerine koşarlar."

TEFSİRİ:
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“Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma!” şeklinde çevirdiğimiz cümledeki zalimler –kavram olarak– Hz. Peygamber zamanının müşriklerini de içine almaktadır. Nitekim Lokmân aleyhisselâm da şirkin büyük bir zulüm olduğunu ifade etmiştir (Lokmân 31/13). Bununla birlikte müşriklerin dışındaki zalimleri de kapsamasına bir engel yoktur. Bu sebeple bazı müfessirler bu âyetin mazlumlar için bir teselli, zalimler için bir tehdit ifade ettiğini söylemişlerdir (Râzî, XIX, 141; İbn Âşûr, XIII, 246). Allah Teâlâ’nın, zalimleri yaptıklarından dolayı hemen cezalandırmayıp onlara mühlet vermesi, zalimin yaptıklarından habersiz veya zulme razı olduğu yahut zalimi cezalandırmaktan âciz bulunduğu için değil, onlara tövbe etme imkânı tanımak, tövbe etmedikleri takdirde âhirette gereken cezayı vermek içindir. Nitekim âyetler zalimlerin âhiretteki durumlarını tasvir etmekte ve oradaki cezanın daha şiddetli olacağını göstermektedir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri

GÜNÜN HADİSİ:

الصَّدقَةُ عَلَى المِسكِينِ صدقَةٌ ، وعَلَى ذي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ : صَدَقَةٌ وصِلَةٌ

“Yoksula verilen sadaka bir sadaka, akrabaya verilen sadaka ise iki sadaka yerine geçer: Biri sadaka sevabı, öteki de akrabayı koruyup gözetme sevabıdır.”

Kaynak: Tirmizî, Zekât 26.

Günün Sözü

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Yorumlar

عيسى

لتجدن اشد الناس عداوة للمؤمنين اليهود والمشركين الماؤدة ٨١ Ayetin anlami: ( ya muhammed) bulacaksinki insanlar arasından müminlere en aşırı düşman yahudiler ve müsruklerdir. Maide suresi 81. Allah kuranda böyle buyurur, ama günümüzün müsulman ulkelerin siyasileri isrsille dostluk kurarak aşırı ticaret yapıyorlar, İsrail daima filistinlere bomba yağdırıyor filistinleri öldürüyor siyasilerimiz sadece kuru demeçler veriyorlar, iraka suryeye teröristlere daima bombliyirlar İsraile bir bomba atmıyor, çünkü dost dosta bomba atmıyorlar, bununla beraber yandaşlarida susuyorlar, anam suresinin 113 ayete mealen Allah böyle buyurur,: zalimlere yakinlaşmayin, eğer zalimlere yakinlassaniz ateş sizi tutulacaktır, bu ayetlere göre siyasilerimiz ve yandaşları cehenneme gireceklerdir. Onlara müjde olsun.
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