8 Modern tesiste hizmet

Alibeyköy-Eyüpsultan, KestanelikÇatalca, Ferhatpaşa- Ataşehir, Kayaşehir-Başakşehir, KurnaköyPendik, Yeşilkent- Avcılar, ÇakmaklıBüyükçekmece’de bulunan tesisler, toplam 255 bin metrekarelik bir alana sahip. Toplam 13 bin 746 büyükbaş ve 2 bin 700 küçükbaş hayvan kapasiteli tesislerde kurban kesimi, İBB İştiraki İSYÖN AŞ tarafından gerçekleştiriliyor. Modern barınma ve kesimhanelerin bulunduğu tesislerde hizmetleri pratikleştirmek ve hızlandırmak için İslami hassasiyetler gözetilerek en son teknolojiden yararlanılıyor. Kesim alanlarında mescit, lavabo, wc, dinlenme alanları, kantin gibi sosyal donatı alanları da yer alıyor. İBB ayrıca, Sancaktepe’de 52 bin 303 metrekarelik “Paşaköy-II Kurban Satış, Kesim ve Hayvan Karantina Alanı” yapımı için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ortak Hizmet Protokolü imzaladı. Projesi tamamlanan eserin 2020 yılında yapımına başlanacak. 2021 yılında hizmete girmesi planlanan tesis 2 bin190 adet büyükbaş hayvan barınma kapasitesine sahip olacak

153 BEYAZ MASA VE “BOĞA TİMİ” YİNE GÖREV BAŞINDA

İBB, kurbanlık hayvanların eti ile ilgili şüpheli hususlar hakkında vatandaşların bilgi edinmesi amacıyla 153 Beyaz Masa üzerinden ‘Bilgilendirme Hattı’ oluşturdu. Kesim alanlarında vatandaşlara dağıtılmak üzere 10 bin adet ‘Kurban Kesim ve Hijyeni’ el kitapçığı ile 35 bin takım hijyenik kurban eti poşeti de hazırlandı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi Kurban Bayramı öncesi ve bayram boyunca kaçan kurbanlıkların yakalanması için 8 ayrı ekip oluşturdu. Gelen ihbarları değerlendirecek İBB Boğa Timleri, büyükbaş hayvanları yakalayarak sahiplerine teslim edecek.