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8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde karda ralli yaptı

TOSFED Başkan Yardımcısı Nisa Ersoy, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yarın başlayacak Türkiye'nin ilk kış yarışı olan "Sarıkamış Rallisi" öncesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dikkati çekmek için karda ralli yaptı- Nisa Ersoy:"Yaşamın her alanında var oluştan gelen rolleriyle erkeğine destek olan, çocuğuna analık eden bütün Anadolu kadınlarının Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum"

08 Mart 2019 Cuma 15:42
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde karda ralli yaptı

KARS (AA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkan Yardımcısı Nisa Ersoy, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dikkati çekmek için karda ralli yaptı.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yarın başlayacak ve Türkiye'nin ilk kış yarışı olan "Sarıkamış Rallisi" sebebiyle ilçeye gelen TOSFED Başkan Yardımcısı Nisa Ersoy'un, 2 bin 400 rakımda kar üzerinde aracıyla yaptığı ralli adeta nefes kesti.

Ersoy, ralli sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2000-2006 yılları arasında ralli pilotu olarak yarıştığını, bugün de Sarıkamış'ta karlar üstünde ralli yaptığını söyledi.

Yarın başlayacak ralli organizasyonu için ilçeye geldiğini ifade eden Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu zor şartlarda Anadolu coğrafyasında mücadele eden, yaşamın her alanında var oluştan gelen rolleriyle erkeğine destek olan, çocuğuna analık eden bütün Anadolu kadınlarının Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Anadolu kadınının aslında hepimize ilham verdiğini düşünüyorum. Anne, eş, emekçi, köylü, kentli olarak gelecek nesillere ışık tutmak, rehberlik etmek, özümüzden geleni dışarı yansıtabilmek, hepimizin görevi."

Ersoy, kar üstünde ralliyi yaygınlaştırmayı hedeflediklerini dile getirerek, "Sarıkamış bizi çok heyecanlandıran bölge, buraya hep gelmek istedik. Bu sene burada ilk kez kar üzerinde ralli yapacağız. Bu ralli mahalli yarış olacak ancak önümüzdeki sene bunu ulusal ralli takvimine almak, buraya daha fazla kadın ve erkek yarışçı getirip hem bölge hem de ülkenin tanıtımına fayda sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

Sarıkamış'ta 9-10 Mart tarihlerinde TOSFED tarafından Eksi 36 Spor Kulübü iş birliğiyle Türkiye'nin ilk kış yarışı olan "Sarıkamış Rallisi" düzenlenecek.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 15:42
  1. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
  2. Kars
  3. ralli
  4. Sarıkamış rallisi

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