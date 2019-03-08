



İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tesisteki kadın çalışanlara çiçek verdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yönetim kurulu üyesi Ahmet Kavalcı, teknik direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcuların, tesisteki kadın çalışanlardan beslenme uzmanı Müge Şafak ile personeller Kıymet Kabaoğlu ve Suna Atalay'a çiçek takdim ettiği ifade edildi.

Öte yandan, Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Ataman Güneyligil ile Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Zoran Terzic'in de kendi sporcularına hediye ve çiçek takdim ettiği kulüp sitelerinden duyuruldu.



