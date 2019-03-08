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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

- Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı teknik heyeti ve oyuncuları, eşleri ve kulüp çalışanı kadınlarla dostluk maçında bir araya geldi

08 Mart 2019 Cuma 15:37
8 Mart Dünya Kadınlar Günü


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Bahçeşehir Koleji teknik heyeti ve oyuncuları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü eşleriyle kutladı.

Bahçeşehir Koleji'nin Maltepe'deki kampüsünde gerçekleştirilen etkinlikte basketbol takımı oyuncularıyla eşleri dostluk maçı yaptı.

Etkinlik öncesi açıklamalarda bulunan Bahçeşehir Koleji Genel Menajeri Alpaslan Aydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Kadın gelecektir. Bu kulübü kurarken farkındalık yaratan bir kulüp olmaya çalıştık. Pozitif şekilde bunu yapmaya çalıştık. Ufak da olsa bir organizasyonla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için buradayız. İlerleyen zamanlarda inşallah daha güzel organizasyonlarda bir arada olacağız. Eşimin de Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Alpaslan Aydın'ın eşi Sevgül Aydın ise organizasyonda yer almanın mutluluğunu yaşadığını vurgulayarak, "Tüm emekçi kadınlar gününü kutluyorum. Bu ailenin ferdi olmak çok güzel." dedi.

Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Stefanos Dedas da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün önemini herkesin bildiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Tebrik ediyorum. Kadınlarımıza kutlu olsun. Bahçeşehir Koleji olarak çalışan kadınlarımızın sayısı yüksek. Neredeyse yüzde 80'i buluyor. Değerli bir gün. Bahçeşehir Koleji olarak önemli bir günü yaşıyoruz."

Bir kadın basketbol takımı çalıştırıp çalıştırmayacağı sorusuna Dedas, "Basketbolda her şey mümkün, büyük konuşmamak lazım. Ama karakterimi biliyorum. Zor olacağını biliyorum." yanıtı verdi.


- Oyuncuların görüşleri


Takım kaptanı Yiğitcan Turna başta eşi olmak üzere kadınların gününü kutladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bahçeşehir ailesi olarak kadınlara eğitim alanında önemli şans veriliyor. Kadın yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz hep yanımızdalar. Her maçımızda yanımızdalar. Kadınlar en büyük destekçimiz. Bugün de hepsi katılım gösterdi. Bahçeşehir ailesi eğitim alanında ve diğer alanlarda olduğu gibi kadınlara da değer veriyor."

Yiğitcan'ın eşi Zübeyde Turna ise çok heyecan verici bir etkinlikte olduklarını vurgulayarak, "Bahçeşehir Koleji'ne teşekkür ediyorum. Her zaman Yiğitcan'ın bütün maçlarına gitmeye gayret gösterdim. Mağlubiyetine beraber üzüldüm, galibiyetine beraber sevindim. Arkasında değil yanında durdum. İnşallah kadına şiddetin son bulduğu bir yıl olur. İnşallah kadına verilen değer bundan sonra artar." değerlendirmesinde bulundu.

Takımın İspanyol oyuncusu Quino Colom, Bahçeşehir Koleji'nin organizasyonunda eşleriyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydederek, "Çok güzel bir organizasyon. Tüm kadınların gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Colom'un eşi Virginia Colom da kendileri için özel bir gün olduğunu anlatarak, "Kurumumuzun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün böyle bir organizasyonla taçlandırılması çok güzel. Eşimizin çalıştığı ve idman yaptığı yere çocuklarımızla gelmemiz ve bizi onurlandırmaları çok güzel." diye konuştu.

Keyifli geçen maçın ardından oyuncular, eşlerine ve antrenmanlarını yaptıkları Bahçeşehir Koleji Maltepe Kampüsü'nde görev yapan kadın öğretmenlere çiçek takdim ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 15:37
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  3. Basketbol

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