8 kişinin tedavisi sürüyor! İzmir’deki depremde can kaybı 116’ya çıktı

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında 48'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 3 bin 630 artçı sarsıntı kaydedildi. Depremde 116 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 1034 kişiden 8’inin tedavisi halen devam ediyor. Bu arada Bayraklı Haydar Aliyev Caddesi'nde 1000 konteynerin kurulacağı geçici barınma merkezinde, önceki gün başlayan konteyner yerleştirme çalışmaları dün de devam etti. Alana 100’e yakın konteyner kuruldu.