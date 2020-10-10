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Aktüel 8. Kayseri Altın Çınar Film Festivali finalist filmleri belli oldu
Aktüel

8. Kayseri Altın Çınar Film Festivali finalist filmleri belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-10 15:39:21 -
8. Kayseri Altın Çınar Film Festivali finalist filmleri belli oldu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sekizincisi düzenlenecek Altın Çınar Film Festivali'nde yarışacak finalist filmler belirlendi.

Festival komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle Anadolu Sinemacılar Derneği tarafından düzenlenen Kayseri Altın Çınar Film Festivali, sinemadan aldığı ilhamla yeni normale uygun biçimde "çevrimiçi" olarak sekizinci kez sinemaseverlerle buluşacak.

29 Ekim'de başlayacak ve 31 Ekim'e kadar devam edecek festivalin yarışma kısmına 238 film başvurdu. "Ulusal Belgesel Film" kategorisinde 10, "Ulusal Kısa Film" kategorisinde de 10 film yarışacak.

Ulusal Belgesel Film finalistleri ve yönetmenleri; Ada'm (Turgay Kural), Adana: Köprü Başı (Necati Öz), Aksakal (Yusuf Yurdigül), Bir Varmış Bir Yokmuş (Emre Karapınar), Büyülü Fener Bekçileri (Bahadır Kapır- Ferhat Zengin), İnziva (Mert Eşberk), Levanten (Efe Can Aktaşlı), Rüya Makamı (Çağla Çağlar), Tülütabaklar "Ölümsüz Kahramanlar" ve Uzun İnce Bir Yoldayım (Tuğba Kozan) olarak açıklandı.

Ulusal Kısa Film finalistleri ve yönetmenleri ise Bir Garip Mevsim (Burak Oğuz Saguner), Çamaşır Suyu (Büşra Bülbül), Kara Kutu (Can Deniz Atıcı), Kulak Misafiri (Ahmet Toğaç), Kuraklık Zamanlarında (Köksal İçöz), Majid'den Sevgilerle (Yiğit Armutoğlu), Meryem Ana (Mustafa Gürbüz), Oda 5 (Nihat Seven), Paydos (Öykü Orhan) ve Şin (Mehmet İsmail Çeçen) olarak belirlendi.

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