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Yerel 8 kaçak göçmen yakalandı
Yerel

8 kaçak göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-03-17 16:00:00 -
8 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de jandarmanın operasyonunda 8 düzensiz göçmen daha yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce Suriye uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin yanında bulunan köpeğin, grupta yer alan kadına ait olduğu, kadının köpeğiyle yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlendi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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