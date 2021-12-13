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Aktüel 8 iş yerinde hasara neden oldu! Köy pazarında yangın
Aktüel

8 iş yerinde hasara neden oldu! Köy pazarında yangın

Çorum'un Alaca ilçesindeki köy pazarında çıkan yangında 8 iş yerinde maddi hasar oluştu.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 21:51:00 -
8 iş yerinde hasara neden oldu! Köy pazarında yangın

Çorum-Alaca'daki köy pazarında çıkan yangında 8 iş yerinde maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Denizhan Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanının yanında bulunan Alaca Belediyesine ait köy pazarında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine pazar alanına sevk edilen Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Pazar alanında ısınmak amacıyla yakılan ateşten çıktığı tespit edilen yangın, 8 iş yerinde hasara neden oldu.

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