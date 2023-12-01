8 ilde uyuşturucu operasyonu! 36 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Diyarbakır, Hakkari, Zonguldak, Edirne, Bursa, Tekirdağ ve Osmaniye olmak üzere 8 ilde düzenlenen 'Narkogüç-38 Operasyonu'nda 1 ton 719 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini, 36 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İşte Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım...
Uyuşturucu Madde İmal Eden ve Satan “Zehir Tacirlerine” yönelik İstanbul, Diyarbakır, Hakkari, Zonguldak, Edirne, Bursa, Tekirdağ ve Osmaniye olmak üzere 8 İlde Düzenlenen “NARKOGÜÇ-38” Operasyonunda 1 Ton 719 Kg uyuşturucu madde ele geçirildi 36 Şüpheli Zehir Taciri Yakalandı.