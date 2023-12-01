  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 8 ilde uyuşturucu operasyonu! 36 şüpheli yakalandı
Gündem

8 ilde uyuşturucu operasyonu! 36 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-12-01 08:53:00 -

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Diyarbakır, Hakkari, Zonguldak, Edirne, Bursa, Tekirdağ ve Osmaniye olmak üzere 8 ilde düzenlenen 'Narkogüç-38 Operasyonu'nda 1 ton 719 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini, 36 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım...

Uyuşturucu Madde İmal Eden ve Satan “Zehir Tacirlerine” yönelik İstanbul, Diyarbakır, Hakkari, Zonguldak, Edirne, Bursa, Tekirdağ ve Osmaniye olmak üzere 8 İlde Düzenlenen “NARKOGÜÇ-38” Operasyonunda 1 Ton 719 Kg uyuşturucu madde ele geçirildi 36 Şüpheli Zehir Taciri Yakalandı. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23