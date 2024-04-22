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Gündem Bölücü terör örgütüne 8 ilde operasyon! Çok sayıda mühimmat imha edildi.
Gündem

Bölücü terör örgütüne 8 ilde operasyon! Çok sayıda mühimmat imha edildi.

Yeniakit Publisher
2024-04-22 10:12:00 - 2024-04-22 10:19:41
Bölücü terör örgütüne 8 ilde operasyon! Çok sayıda mühimmat imha edildi.

Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin 8 ilde bahar aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen "Bozdoğan-28" operasyonlarında 82 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 8 ilde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin bahar aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen "Bozdoğan-28" operasyonlarında 82 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini açıkladı.

Operasyonlarda başta; 206 kilogram amonyum nitrat ve C4 patlayıcı madde, 15 adet el yapımı patlayıcı (EYP) ve düzeneği, 859 adet çeşit çap ve ebatta mühimmat, 9 adet pompalı tüfek, 7 adet el bombası olmak üzere çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildiğini açıklayan Bakan Yerlikaya şunları dedi:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek. Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Jandarma Özel Harekat (JÖH), komando ve güvenlik korucularından oluşan 338 tim, 4 bin 283 jandarma personeli ve J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle Tunceli, Şırnak, Bingöl, Mardin, Diyarbakır, Bitlis, Siirt ve Hatay'da 'Bozdoğan-28' Operasyonları gerçekleştirildi. Hozat, Nazımiye, Beytüşşebap, Silopi, İdil, Cizre, Genç, Dargeçit, Lice, Dicle, Tatvan, Eruh ve Hassa kırsalında düzenlenen operasyonlar sonucunda; 15 adet EYP ve düzeneği, 206 kg amonyum nitrat ve C4 patlayıcı madde, RPG-7 roketatar, 7 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 859 adet çeşitli çap ve ebatlarda mühimmat, 9 adet pompalı tüfek, 2 adet RPG-7 antitank mühimmatı, 7 adet el bombası,24 adet şarjör,
17 adet telsiz, 70 adet tüp, 13 adet akü, 461 adet pil ile çok sayıda örgütsel doküman, mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tek tek tespit edilip başlarına yıkıldı. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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